Ромашина о синхронном плавании на Играх-2024: «Профессионалам смотреть на это было не совсем интересно»

Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина в интервью «СЭ» объяснила, за счет чего сборная Китая доминировала на Олимпийских играх-2024.

— Татьяна Покровская говорила, что ее разочаровали соревнования по синхронному плаванию на Олимпийских играх-2024. Вы согласны?

— Олимпийские игры было тяжело смотреть по двум причинам. Во-первых, наша страна не принимала в них участия, в частности спортсменки из синхронного плавания, которые точно бы боролись за высшую ступень пьедестала. Во-вторых, уровень был не тот в связи с изменениями в правилах. Теперь профессионалам стало смотреть на это не совсем интересно. Все выполняют одни и те же элементы, в какие-то моменты это банально скучно. Единственное — радует, что ввели новую программа под названием хайлайты. В принципе отзывы болельщиков на нее позитивные. Людям было интересно на это смотреть, потому что там в основном элементы поддержки, а это элементы риска.

Международному сообществу понравилось, что сменился лидер. На пьедестал поднялись спортсмены, которые раньше занимали 8-10-е места. Для нас (многолетних лидеров мирового синхронного плавания) это смотрится странновато. Я бы как-то перетасовала призеров. В моем понимании другие сборные больше заслуживали серебро и бронзу. Впрочем, пока мы наблюдаем за этим со стороны, но при этом должны быть готовы в любой момент вернуться на международную арену.

— Два золота предсказуемо взяла сборная Китая под руководством испанского тренера Аны Таррес. Как оцениваете ее вклад в этот успех?

— Она интересный тренер, в какой-то степени гениальный. Если копировать, то копировать надо уметь. Ана постаралась сделать интересные постановки, несмотря на однообразные правила. И конечно, китайская команда выглядела на две головы выше, чем все остальные. Она сохранила и приумножила успехи КНР.