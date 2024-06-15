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Париж-2024

Сегодня, 08:45

Синхронист Мальцев объяснил отсутствие мужчин в его виде спорта на Олимпиаде

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Четырехкратный чемпион мира и шестикратный чемпион Европы в синхронном плавании Александр Мальцев в интервью «СЭ» объяснил причину по которой ни одна из сборных, представленных на Олимпиаде в Париже в групповых упражнениях, не стала включать в состав мужчин.

Последним шансы на попадание на Олимпиаду попал 45-летний американец Билл Мэй.

«Тренерский штаб, принимая решение по олимпийскому составу, ориентируется на различные факторы. Все-таки Олимпиада — это не только пиар, реклама, желание поддержать спортсмена. Прежде всего — это соревнования, задача занять место как можно выше.

Поэтому тренерам необходимо чтобы смотреть был готов к этим соревнованиям, был достоен своего места в команде по уровню мастерства. И если на текущий момент он по каким-либо причинам тренерский штаб не устраивает, не соответствует этому уровню, то это полное право тренеров исключить и включать кого бы то ни было.

Чтобы мужчины гармонично смотрелись в групповых упражнениях они должны много времени проводить, тренируясь в группе с другими девочками, готовиться именно к этому виду программы. А так как правила поменяли практически в последний момент, времени подготовить мужчин-синхронистов в этом виде программы было немного. Такая же ситуация была и на чемпионате мира 2015 году, когда микст-дуэты только появились в программе ЧМ за полгода до, собственно, самого чемпионата мира», — сказал Мальцев.

 
Александр Мальцев (справа) и&nbsp;Дарина Валитова. «Если мы хотим равенства полов, то нельзя допускать перекоса в какую-то сторону». Наш синхронист Мальцев недоволен гендерной политикой МОК

В 2022 году World Aquatics разрешила включать до двух мужчин в состав групп в том числе на Олимпийских Играх.

Александр Мальцев (синхронное плавание)
Синхронное плавание
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