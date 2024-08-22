Синхронистка Анастасия Баяндина объяснила, почему выступала на Олимпиаде без сестры

Бывшая российская синхронистка Анастасия Баяндина, с 2019 года представляющая Францию, в интервью колумнисту «СЭ» олимпийской чемпионке Алле Шишкиной рассказала, почему выступала на Олимпиаде в Париже без своей сестры-близнеца Дарьи.

— Это болезненная тема. Во время отбора в команду тренеры были сконцентрированы на исполнении спортсменками сложности, поворотов и так далее. И в итоге тренеры объявили, что не берут Дашу в группу, что она не проходит. У каждого свои реакции и субъективные мнения, но мы можем только согласиться с решением тренера. Это то, что я уже прожила. Конечно, для меня такое разделение оказалось очень тяжелым. Помню, что первые две недели после объявления состава я приходила в себя. После этого не пришла на первую тренировку. Это не было бойкотом. Я была не одна, некоторые спортсменки так же сказали, что им нужно время. Здесь нормально объявить тренеру, что тебе нужна пауза, чтобы все переварить и пропустить тренировку, пока ты не готов выложиться на сто процентов.

— Вы с Дашей не только сестры, но и лучшие подруги. Как она приняла новость, что остается за бортом?

— Я была сконцентрирована на том, что чувствовала сама. И когда спросила об этом сестру, поняла, что для нее это стало ударом. Ведь она вернулась после рождения ребенка и, к сожалению, получила отказ. Но мне показалось, что все этапы принятия она прошла быстрее, чем я. Согласилась и стала думать, что делать дальше. Я была готова ради этих Игр на все. Со временем начинаешь понимать, что это важно, что это шанс, который нельзя упустить, но есть вещи поважнее.

— Что важнее?

— До настоящего момента я хотела доказать, что весь путь, который я прошла, был не зря. Но сейчас важнее — здоровье, психологическое состояние, чувствовать опору и поддержку близких. В группе мы заняли четвертое место, а в дуэте — 14.

— Даша смотрела соревнования на трибунах? Поддерживала тебя?

— Да, она была. Другие девочки, которые были запасными, отказывались приезжать и смотреть Олимпиаду. Но я сказала сестре, что для меня очень важна ее поддержка и ценно присутствие рядом. И что, даже если мы разделены таким образом, мы все равно останемся вместе, и пройдем этот путь вдвоем, — сказала Баяндина «СЭ».

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