Синхронистки Колесниченко и Дорошко заявили о желании выступить на Олимпийских играх-2028

Выступающие в дуэте синхронистки Светлана Колесниченко и Майя Дорошко признались, что хотели бы выступить на Олимпийских играх 2028 года.

«Давайте сначала посчитаем, сколько мне будет лет в 2028 году. Все непредсказуемо, я всегда ставила себе цели планомерно. Конечно, я бы хотела съездить на Олимпийские игры, в Париж, к сожалению, не попала, но в 2028 году может быть», — приводит ТАСС слова Дорошко.

Колесниченко выразила надежду, что не потеряет мотивацию к этому моменту.

«Верю в то, что поеду на Олимпиаду в 2028 году. И очень хочу поехать. Надеюсь, я не сдамся к тому времени, потому что и возраст, и новое поколение, еще и правила новые», — добавила спортсменка.

30-летняя Колесниченко является трехкратной Олимпийской чемпионкой, 16-кратной чемпионкой мира, а также 11-кратной чемпионкой Европы. На счету 25-летней Дорошко две победы на чемпионате мира.

8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. При этом спортсмены не будут допущены ни к каким командным соревнованиям.