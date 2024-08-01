Соревнования в синхронном плавании на Олимпиаде 2024 года пройдут с 5 по 10 августа

Соревнования в синхронном плавании на летних Олимпийских играх 2024 года пройдут с 5 по 10 августа 2024 года в Парижском водном центре. В отличие от предыдущих соревнований на прошлых Олимпиадах, количество пловцов, соревнующихся в двух видах спорта, на этих Играх было сокращено с С 104 по 96, которые разыграют два комплекта медалей (в дуэтах и группах). Каждая страна могла быть представлена одной группой и одним дуэтом.

Синхронное плавание на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже

5 августа, понедельник

20:30. Женщины. Группы. Техническая программа

6 августа, вторник

20:30. Женщины. Группы. Произвольная программа (квалификация)

7 августа, среда

20:30. Женщины Группы. Акробатическая программа Произвольная программа (квалификация)

9 августа, пятница

20:30. Женщины. Дуэты. Техническая программа

10 августа, суббота

20:30. Женщины Дуэты. Произвольная программа (финал)

Полное расписание соревнований по синхронному плаванию доступно в разделе на сайте «СЭ».