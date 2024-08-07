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Синхронное плавание

Париж-2024

7 августа, 23:20

Тренер бронзовых призеров Олимпиады-2024: «Дело не в россиянках, конкуренция в синхронном плавании возросла из-за новых правилам»

Мария Маркова
Шеф-редактор по специальным проектам
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Тренер сборной Испании Маюку Фухики считает, что новые правила сделали синхронное плавание более интересным, поскольку вырос уровень конкуренции. В Париже-2024 выступления впервые оценивались в новом формате.

— Что сильнее повлияло на конкуренцию — изменения в правилах или отсутствие россиянок? Уверена, что первое, — сказала Фухики. — Это дало шанс многим командам повысить свою готовность, научиться правильно расставлять акценты, использовать свои сильные стороны. И точно могу сказать, что интереснее стало и тренерам, и самим спортсменкам.

Китайские спортсменки по сумме трех программ в групповых соревнованиях набрали 996,1389 балла и взяли золотые медали. Второе место заняла сборная США с результатом 914,3421 балла. Испанки завоевали бронзовые награды (900,7319).

Олимпиада
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