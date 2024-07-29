61-летняя Ни Сялянь установила возрастной рекорд на Олимпиаде в Париже

61-летняя представительница Люксембурга Ни Сялянь одержала победу над 31-летней турецкой спортсменкой Сибель Алтынкая во 2-м раунде турнира по настольному теннису на Олимпийских играх-2024.

Встреча, которая прошла 27 июля, продолжалась 49 минут и завершилась со счетом 4-2 в пользу Ни.

Уроженка Китая стала самым возрастным игроком в настольный теннис, которой удалось выиграть матч на Олимпиаде.

Ни является участницей шести летних Олимпийских игр. Спортсменка выигрывала два золота на чемпионате мира 1983 года: в команде и миксте, а также три золотые медали на чемпионатах Европы (1998 и 2002).