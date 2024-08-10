Китаянки выиграли командный турнир по настольному теннису на Олимпиаде-2024

Сегодня, 18:25
Женская сборная Китая по настольному теннису стала победителем командного первенства на Олимпийских играх в Париже.
В финале китайские спортсменки обыграли сборную Японии со счетом 3:0.
Представительницы Кореи одержали победу над немками в матче за 3-е место (3:0) и завоевали бронзовые награды.
В пятницу, 9 августа, сборная Китая также выиграла мужские командные соревнования по настольному теннису на Играх-2024.
Настольный теннис
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Женщины
Командное первенство
Финал
Китай — Япония — 3:0
Матч за 3-е место
Корея — Германия — 3:0
«South Paris Arena».