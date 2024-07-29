Настольный теннис на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже
Соревнования по настольному теннису на Олимпиаде в Париже проходят с 27 июля по 10 августа
Соревнования по настольному теннису на летних Олимпийских Играх 2024 пройдут с 27 июля по 10 августа. На турнире выступят 172 спортсмена в этом виде спорта в мужском и женском одиночных разрядах, в командных соревнованиях и миксте. Всего будет разыграно пять комплектов медалей.
Настольный теннис на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже
27 июля
- 16:00 — Предварительный раунд. Одиночный разряд. Мужчины
- 16:00 — Предварительный раунд. Одиночный разряд. Женщины
- 17:30 — 1/8 финала. Микст
- 21:00 — 1/32 финала. Одиночный разряд. Мужчины
- 21:00 — 1/32 финала. Одиночный разряд. Женщины
28 июля
- 11:00 — 1/32 финала. Одиночный разряд. Мужчины
- 11:00 — 1/32 финала. Одиночный разряд. Женщины
- 17:00 — 1/4 финала. Микст
- 21:00 — 1/32 финала. Одиночный разряд. Мужчины
- 21:00 — 1/32 финала. Одиночный разряд. Женщины
29 июля
- 11:00 — 1/32 финала. Одиночный разряд. Мужчины
- 11:00 — 1/32 финала. Одиночный разряд. Женщины
- 18:00 — Полуфинал. Микст
- 21:00 — 1/16 финала. Одиночный разряд. Мужчины
- 21:00 — 1/16 финала. Одиночный разряд. Женщины
30 июля
- 11:00 — 1/16 финала. Одиночный разряд. Мужчины
- 11:00 — 1/16 финала. Одиночный разряд. Женщины
- 14:30 — Матч за третье место. Микст
- 15:30 — Финал. Микст
31 июля
- 11:00 — 1/16 финала. Одиночный разряд. Мужчины
- 11:00 — 1/16 финала. Одиночный разряд. Женщины
- 16:00 — 1/8 финала. Одиночный разряд. Мужчины
- 16:00 — 1/8 финала. Одиночный разряд. Женщины
- 21:00 — 1/8 финала. Одиночный разряд. Мужчины
- 21:00 — 1/8 финала. Одиночный разряд. Женщины
1 августа
- 11:00 — 1/4 финала. Одиночный разряд. Женщины
- 13:00 — 1/4 финала. Одиночный разряд. Мужчины
- 16:00 — 1/4 финала. Одиночный разряд. Женщины
- 17:00 — 1/4 финала. Одиночный разряд. Мужчины
- 21:00 — 1/4 финала. Одиночный разряд. Женщины
- 22:00 — 1/4 финала. Одиночный разряд. Мужчины
2 августа
- 11:00 — 1/2 финала. Одиночный разряд. Женщины
- 12:00 — 1/2 финала. Одиночный разряд. Мужчины
- 14:30 — 1/2 финала. Одиночный разряд. Женщины
- 15:30 — 1/2 финала. Одиночный разряд. Мужчины
3 августа
- 14:30 — Матч за третье место. Одиночный разряд. Женщины
- 15:30 — Финал. Одиночный разряд. Женщины
4 августа
- 14:30 — Матч за третье место. Одиночный разряд. Мужчины
- 15:30 — Финал. Одиночный разряд. Мужчины
5 августа
- 11:00 — 1/8 финала. Командный разряд. Мужчины
- 11:00 — 1/8 финала. Командный разряд. Женщины
- 16:00 — 1/8 финала. Командный разряд. Мужчины
- 16:00 — 1/8 финала. Командный разряд. Женщины
- 21:00 — 1/8 финала. Командный разряд. Мужчины
- 21:00 — 1/8 финала. Командный разряд. Женщины
6 августа
- 11:00 — 1/8 финала. Командный разряд. Мужчины
- 11:00 — 1/8 финала. Командный разряд. Женщины
- 16:00 — 1/4 финала. Командный разряд. Мужчины
- 16:00 — 1/4 финала. Командный разряд. Женщины
- 21:00 — 1/4 финала. Командный разряд. Мужчины
- 21:00 — 1/4 финала. Командный разряд. Женщины
7 августа
- 11:00 — 1/4 финала. Командный разряд. Мужчины
- 11:00 — 1/4 финала. Командный разряд. Женщины
- 16:00 — 1/4 финала. Командный разряд. Мужчины
- 16:00 — 1/4 финала. Командный разряд. Женщины
- 21:00 — 1/2 финала. Командный разряд. Мужчины
8 августа
- 11:00 — 1/2 финала. Командный разряд. Мужчины
- 16:00 — 1/2 финала. Командный разряд. Женщины
- 21:00 — 1/2 финала. Командный разряд. Женщины
9 августа
- 11:00 — Матч за третье место. Командный разряд. Мужчины
- 16:00 — Финал. Командный разряд. Мужчины
10 августа
- 11:00 — Матч за третье место. Командный разряд. Женщины
- 16:00 — Финал. Командный разряд. Женщины
Полное расписание турнира по настольному теннису на Олимпийских играх в Париже доступно по ссылке на сайте «СЭ».
Прямые трансляции соревнований Олимпиады-2024 в Париже на Россию доступны онлайн на сайте Международного олимпийского комитета (МОК) в русскоязычной версии портала (комментарии — на английском языке).