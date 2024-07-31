Призеры Олимпиады из КНДР и Южной Кореи сфотографировались после завоевания медалей

Призеры Олимпиады-2024 в соревнованиях по настольному теннису из Северной Кореи (КНДР) и Южной Кореи сделали совместное фото после завоевания медалей.

30 июля Ким Кум Йонг и Ри Джонг Сик из Северной Кореи уступили Ван Чэну и Сунь Инша из Китая в финале соревнований среди смешанных пар.

В этот же день Лим Джонг Хун и Юбин Шин из Южной Кореи победили Вон Чан Тхин и Ду Хойкем из Гонконга и стали обладателями бронзовых медалей.

После завершения соревнований все медалисты вместе сфотографировались с наградами.