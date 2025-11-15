Россия призвала ITTF принять новые рекомендации МОК по допуску спортсменов

Вице-президент Федерации настольного тенниса России (ФНТР) Роман Марков призвал новое руководство Международной федерации настольного тенниса (ITTF) принять последние рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) об обязательном допуске всех спортсменов вне зависимости от их гражданства.

«В 2010 году, когда Москва организовала чемпионат мира по настольному теннису, президент ITTF Адам Шарара обязал нас обеспечить участие в этом турнире спортсменов из Республики Косово — члена семьи ITTF, однако официально непризнанной российским государством. Наша федерация приложила максимум усилий и нашла решение, обеспечившее участие спортсменов из Косова в чемпионате мира в Москве. Мы призываем вновь избранный исполком ITTF принять рекомендации МОК, которые позволят всем спортсменам семьи мирового настольного тенниса участвовать в соревнованиях без предвзятости и дискриминации по любым признакам, включая национальный, следуя принципам честного и чистого спорта», — приводит слова Маркова ТАСС.

16 октября CAS впервые признал дискриминационными санкции в отношении российских спортсменов. Подобная формулировка появилась в решении суда, отменившего запрет на участие россиян в турнирах Европейского союза настольного тенниса.