Настольный теннис

Олимпиада

Сегодня, 17:51

Россия призвала ITTF принять новые рекомендации МОК по допуску спортсменов

Сергей Ярошенко

Вице-президент Федерации настольного тенниса России (ФНТР) Роман Марков призвал новое руководство Международной федерации настольного тенниса (ITTF) принять последние рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) об обязательном допуске всех спортсменов вне зависимости от их гражданства.

«В 2010 году, когда Москва организовала чемпионат мира по настольному теннису, президент ITTF Адам Шарара обязал нас обеспечить участие в этом турнире спортсменов из Республики Косово — члена семьи ITTF, однако официально непризнанной российским государством. Наша федерация приложила максимум усилий и нашла решение, обеспечившее участие спортсменов из Косова в чемпионате мира в Москве. Мы призываем вновь избранный исполком ITTF принять рекомендации МОК, которые позволят всем спортсменам семьи мирового настольного тенниса участвовать в соревнованиях без предвзятости и дискриминации по любым признакам, включая национальный, следуя принципам честного и чистого спорта», — приводит слова Маркова ТАСС.

16 октября CAS впервые признал дискриминационными санкции в отношении российских спортсменов. Подобная формулировка появилась в решении суда, отменившего запрет на участие россиян в турнирах Европейского союза настольного тенниса.

Источник: ТАСС
Материалы сюжета Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Жулин назвал предстоящее олимпийское перемирие первым шагом к возвращению России
Серохвостов: «Вероятность поехать на Олимпиаду — 0%»
МОК отказал РИА «Новости» в аккредитации на Олимпиаду-2026
33 страны западного лагеря требуют снова отстранить российских паралимпийцев. Среди них нет США и Болгарии
Лещенко выступил за трансляцию Олимпиады-2026 в России: «Невозможно бесконечно жить за занавесом»
Доказательства Родченкова подошли к концу. Половина из них оказались пустышкой
