Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Настольный теннис

Париж-2024

Сегодня, 05:20

Шведская журналистка лишилась аккредитации на Олимпийских играх-2024 за толчок китайского теннисиста

Евгений Козинов
Корреспондент
Ван Чуцинь.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Шведской журналистке запретили посещать мероприятия на Олимпийских играх-2024 после инцидента с китайским теннисистом Ван Чуцинем, сообщает The Free Press Journal. Ее лишили аккредитации после того, как она толкнула спортсмена во время интервью.

В социальных сетях распространили видео, на котором видно, как журналистка подходит к китайцу и толкает его.

Это второй инцидент с участием Ван Чуциня на Олимпиаде в Париже. После первого матча в одиночном разряде стало известно, что один из фотографов сломал ракетку китайского спортсмена, встав на нее случайно.

Ван Чуцинь. Суперзвезда настольного тенниса провалила Олимпиаду из-за сломанной ракетки. Китайцы ищут виновных в саботаже

1
0
Читайте также
Провалившая гендерный тест боксерша из Алжира вышла в финал Олимпиады-2024
11-летняя скейтбордистка установила национальный рекорд Китая на Олимпиаде-2024
Алаудинов заявил о «жестком отпоре» боевикам ВСУ на границе с Курской областью
МИД России призвал СМИ не искажать заявления ведомства
Ефрейтор Шкаров уничтожил огневые точки ВСУ и помог штурмовикам взять опорпукт
ВСУ совершили массированную атаку на Курскую область. Что известно
Популярное видео
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Китаец Фан Жендонг завоевал золото Олимпиады в настольном теннисе