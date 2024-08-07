Шведская журналистка лишилась аккредитации на Олимпийских играх-2024 за толчок китайского теннисиста

Шведской журналистке запретили посещать мероприятия на Олимпийских играх-2024 после инцидента с китайским теннисистом Ван Чуцинем, сообщает The Free Press Journal. Ее лишили аккредитации после того, как она толкнула спортсмена во время интервью.

В социальных сетях распространили видео, на котором видно, как журналистка подходит к китайцу и толкает его.

Это второй инцидент с участием Ван Чуциня на Олимпиаде в Париже. После первого матча в одиночном разряде стало известно, что один из фотографов сломал ракетку китайского спортсмена, встав на нее случайно.