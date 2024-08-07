В Пекине арестовали женщину, подозреваемую в клевете на олимпийскую чемпионку по настольному теннису

Полиция Пекина арестовала женщину по подозрению в клевете в адрес китайских спортсменов и тренеров после финала женского одиночного турнира по настольному теннису на Олимпиаде-2024, сообщает Reuters.

«29-летняя женщина по фамилии Хэ злонамеренно сфабриковала информацию и откровенно опорочила других, что оказало неблагоприятное влияние на [спортсменов] в обществе», — говорится в заявлении полиции района Дасин.

Золотую медаль Олимпийских игр в Париже в одиночном разряде выиграла китаянка Чэнь Мэн, которая победила в финале соотечественницу Сун Ингша. Отмечается, что весь матч в адрес Мэн звучали неодобрительные возгласы.