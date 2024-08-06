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Сегодня, 16:00

«Надеюсь, издевательства скоро кончатся». Однорукая бразильская теннисистка стала героем на Играх

Однорукая бразильская теннисистка сыграла на Олимпиаде
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Бруна Алешандре.
Фото AFP
Бруна Алешандре.
Фото Reuters
Бруна Алешандре.
Фото AFP
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Бразильянка Бруна Алешандре стала третьим паралимпийским атлетом в истории, сумевшим выступить на Олимпиаде.

На соревнованиях по настольному теннису поразили три вещи.

Первая — как болеют французы. Поют «Марсельезу» прямо во время матча, топают по металлическим сборным трибунам, сидят в проходах — хотя из них гоняют душные стюарды.

Вторая — как родившийся в Киеве немец Дмитрий Овчаров после матча сам подошел поблагодарить за поддержку — я ловил паузы между криками французов и орал что-то вроде «Дима, вперед!». То же самое я делал в Токио — и Овчаров, одна из главных звезд этого спорта в мире, запомнил.

Третья — однорукая теннисистка из Бразилии. Вот ее встретить я совсем не ожидал. В 1/8 финала играют за четырьмя столами одновременно, стол бразильянки Бруны Алешандре был в другом конце зала, поэтому издалека картина казалась необъяснимой. Девушка подкидывала себе мяч для подачи и играла на равных с очень мощными кореянками. Бразильянки уступили 1-3, Бруна проиграла свой матч и в паре. Но история случилась — участница Паралимпиады-2016 и -2020 вышла на Олимпиаду-2024. Таких случаев — всего полтора десятка.

Конечно, больше всего народу собралось в зоне для журналистов именно на нее. Ведь Бруна стала всего лишь третьей спортсменкой в истории, выступившей и на Олимпиаде, и на Паралимпиаде. Ранее этот делали южноафриканский безногий бегун Оскар Писториус, выступавший на протезах, и игрок в настольный теннис из Польши Наталия Партыка, также выступавшая без одной руки.

Бруна Алешандре.
Фото Reuters

Неважно, есть ли у вас все руки и ноги

— Это очень важный день, — начала она сама. — Важно не только мое выступление на Олимпиаде, я думаю не только о спорте, но и об инклюзивности в моей стране и мире. Я хочу показать, что все возможно, независимо от того, есть ли у вас рука или нога. Надо верить, что все реально. Я благодарна тем, кто дал мне возможность быть на Олимпийских играх. И спасибо всем французским болельщикам, которые поддерживали меня, Международному олимпийскому комитету, моей команде. Мне 29 лет, и за 22 года мне удалось осуществить эту великую мечту.

Я хочу остаться на Олимпийских играх, это поможет мне в преддверии Паралимпиады. Моя мечта — постараться взять золотую медаль на ней, а потом продолжить карьеру до Игр в Лос-Анджелесе в 2028 году.

— Как вам игра против кореянок?

— Боже! Их девушки — действительно феномен. Было очень сложно, не только мне, всей команде. Это действительно одна из лучших команд в мире, думаю, третья в иерархии. Но надеюсь, что Бразилия будет становиться все лучше и когда-нибудь нам удастся выиграть у Южной Кореи.

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— Как вам любовь аудитории, удивило?

— Правда круто, я очень счастлива. Не ожидала, что французские болельщики будут так сильно поддерживать Бразилию. У нас была поддержка в зале, и сами мы оставались сплоченными. Особенный день для меня. Трудно осуществить такую мечту второй раз в жизни. Я уже в душе праздную и буду долго праздновать.

— Что бы вы посоветовали людям, которые хотели бы выступить и на Олимпиаде, и на Паралимпиаде?

— Никогда не отказывайтесь от своей мечты. Неважно, есть ли у вас вторая нога или рука, — верьте, что все возможно. Сначала мне было очень трудно играть в настольный теннис — когда мне было семь, особенно при подаче, но я не сдавалась. И сегодня мне 29 лет, я выиграла чемпионат Бразилии, играла на Панамериканских играх в прошлом году в Чили. Не отказывайтесь от своей мечты.

— Считаете ли вы себя героем, или какое слово вы бы выбрали? — вопрос от «СЭ».

— Я не считаю себя героем. Но я думаю, что могу вдохновить всех людей, особенно людей с инвалидностью. И это и правда происходит здесь, в Париже.

Бруна Алешандре.
Фото AFP

Люди убивают, воруют. Спорт может помочь выбраться

— Многие люди наверняка имели опыт издевок из-за такой своей внешности. У вас было что-то похожее?

— Я потеряла руку, когда мне было три месяца, во время вакцинации БЦЖ. Думаю, это мне в каком-то смысле очень помогло — я потеряла руку, когда была маленькой. Если бы это произошло сейчас, было бы гораздо сложнее.

Но люди всегда относились ко мне хорошо. До тренировок по настольному теннису я занималась скейтбордингом, футболом, велоспортом. Я была таким сорванцом, много сидела на улице! Моя семья не приводила меня на все готовенькое, не кормила с ложечки, она давала мне возможность освоить все самой. Отношение зависит от людей вокруг. Вообще, думаю, Бразилия — одна из стран, где сильнее всего поддерживают людей с ограниченными возможностями. Принято много законов, Паралимпийский комитет очень помогает. Надеюсь, другие страны могут все больше поддерживать паралимпийский спорт. Думаю, эти издевательства когда-нибудь, очень скоро закончатся.

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— Кажется, вы одна из немногих людей (17. — Прим. «СЭ»), кто выступал и на Олимпиаде, и на Паралимпиаде. Каково осознавать это?

— Спасибо. Я думаю, тут важно говорить не только обо мне или настольном теннисе, а о других спортсменах, которые могли бы сыграть на Олимпийских играх. Это поможет не только спорту, но и людям с ограниченными возможностями. Я думаю не о себе, а о них, и о них мне хотелось бы рассказать миру. Спорт — хороший способ развиваться в жизни, идти вперед. Много людей занимаются сегодня не теми вещами — убивают, воруют. Думаю, спорт может помочь выйти им из этой ситуации. Я рада, что сейчас передо мной столько вас, людей, которым любопытно узнать о человеке с ограниченными возможностями и о Бразилии и инклюзивности.

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