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Париж-2024

Сегодня, 16:20

Арест за комментарий. В Китае объявили охоту на неадекватных фанатов

В Китае во время Олимпиады арестовали женщину за комментарий в соцсетях
Михаил Скрыль
Корреспондент
Игроки в настольный теннис Чэнь Мэн и Сунь Иньша
Чэнь Мэн и Сунь Иньша.
Фото Reuters, Global Look Press
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В Пекине задержали девушку, которая оставила оскорбительную подпись в соцсетях после финала женского турнира Олимпиады по настольному теннису.

Настольный теннис — национальный вид спорта в КНР. Представители Поднебесной традиционно входят в число главных фаворитов соревнований как среди мужчин, так и среди женщин. В стране тысячи болельщиков следят за турнирами. Иногда фанатская любовь и ненависть переходит все границы, и дело заканчивается судебными разбирательствами.

Так произошло 7 августа в Пекине, когда местная полиция задержала женщину, подозреваемую в публикации клеветнических комментариев в соцсетях о китайских спортсменах и тренерах. Подробности публикаций не разглашаются. Полиция уже проводит расследование. Отмечается, что 29-летняя девушка по фамилии Хэ намеренно опорочила спортсменов, что оказало неблагоприятное воздействие на общество.

Игрок в настольный теннис Чэнь Мэн
Чэнь Мэн.
Фото Reuters

Любительницу колких комментариев задержали после завершения женского финала в одиночном разряде на Играх в Париже. Золото, как и три года назад в Токио-2020, выиграла Чэнь Мэн. В шести сетах она победила соотечественницу — Сунь Иньша. Разумеется, китайская фан-база разделилась в предпочтениях перед финалом. Одни поддерживали Мэн, другие — Иньша. Фанаты, разгневанные поражением своей любимицы, засыпали социальные сети золотой медалистки гневными комментариями.

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Популярный китайский сайт микроблогов Weibo сообщил, что удалил более 12 000 постов и заблокировал более 300 аккаунтов за «незаконные» комментарии. Две платформы коротких видео, включая Douyin, позже заявили, что они также забанили сотни пользователей с начала Олимпиады за непристойные видео или комментарии.

Пока неизвестно, чем закончится история, но для остальных китайских болельщиков она станет хорошим уроком. Прежде чем оставить едкий комментарий, стоит тысячу раз подумать, не обернется ли эта история судебным разбирательством.

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