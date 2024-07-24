Российские тхэквондисты написали письмо в МОК с целью узнать причины недопуска на Олимпиаду

Российские тхэквондисты написали письмо в МОК, чтобы узнать причину недопуска на Олимпиаду в Париже. Об этом в интервью «СЭ» рассказала серебряный призер Игр Татьяна Минина.

— Причины объяснены не были. Какие видишь ты?

— Так как мы сейчас AIN — нейтральные индивидуальные спортсмены, нашей федерации не ответили. Нам сказали, что могут написать спортсмены и им скажут причину. Мы написали. Теперь ждем ответ. Не скажу, сколько времени прошло, но не отвечают.

— Вероятной причиной называют ваше участие в чемпионате мира среди военнослужащих. Думаешь ли ты так?

— Могу только за себя говорить. Скорее всего, да. Других причин не допускать я не вижу, — сказала Минина «СЭ».