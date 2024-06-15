Союз тхэквондо России не сможет оспорить недопуск спортсменов на Олимпиаду-2024

Союз тхэквондо России не сможет оспорить решение МОК о недопуске российских спортсменов до Олимпийских игр 2024 года. Ранее в субботу стало известно, что ни один российский тхэквондист не допущен до выступления на Олимпиаде в Париже (26 июля -11 августа).

«Оспорить недопуск нельзя, произвести замены тоже будет нельзя. Обсуждению решение МОК не подлежит», — приводит ТАСС слова главного тренера сборной России Вадима Иванова.

На прошлых летних Олимпийских играх в Токио, которые прошли в 2021 году, российские тхэквондисты завоевали четыре медали. Золото выиграли Максим Храмцов (весовая категория до 80 кг) и Владислав Ларин (свыше 80 кг), серебряным призером стала Татьяна Минина (до 57 кг), бронзовым — Михаил Артамонов (до 58 кг).