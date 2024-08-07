Тайская тхэквондистка Вонгпаттанакит завоевала золотую медаль Олимпиады-2024

Тхэквондистка Панипак Вонгпаттанакит из Таиланда завоевала золотую медаль Олимпиады-2024 в весовой категории до 49 килограммов.

26-летняя таиландка в финале победила китаянку Гуо Цзин со счетом 2:1. В матче за бронзу хорватка Лена Стойкович оказалась сильнее Мерве Динчел Кавурат из Турции — 2:0.

Тхэквондо

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Женщины

до 49 кг

Финал

Панипак Вонгпаттанакит (Таиланд) — Гуо Цзин (Китай) — 2:1

Матч за 3-е место

Мерве Динчел Кавурат (Турция) — Лена Стойкович (Хорватия) — 0:2

«Grand Palais».