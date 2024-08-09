Тхэквондист Катоусси обеспечил первую золотую медаль Тунису на Олимпиаде в Париже

Тхэквондист из Туниса Фирас Катоусси стал победителем Олимпийских игр 2024 года в Париже.

В финале соревнования в весовой категории до 80 кг спортсмен оказался сильнее иранца Мехрана Бархордари. Катоусси принес первую золотую медаль сборной Туниса на этой Олимпиаде. Всего на счету его национальной команды три награды.

В матчах за 3-е место победы одержали датчанин Эди Хрник и Симоне Алессио из Италии.

Тхэквондо

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

до 80 кг

Финал

Мехран Бархордари (Иран) — Фирас Катоусси (Тунис) — 0:2

Матч за 3-е место

Эди Хрник (Дания) — Сео Геонву (Корея) — 2:0

Си Джей Николас (США) — Симоне Алессио (Италия) — 0:2

«Grand Palais»