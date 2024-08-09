Тхэквондист Катоусси обеспечил первую золотую медаль Тунису на Олимпиаде в Париже

9 августа, 23:23
Тхэквондист из Туниса Фирас Катоусси стал победителем Олимпийских игр 2024 года в Париже.
В финале соревнования в весовой категории до 80 кг спортсмен оказался сильнее иранца Мехрана Бархордари. Катоусси принес первую золотую медаль сборной Туниса на этой Олимпиаде. Всего на счету его национальной команды три награды.
В матчах за 3-е место победы одержали датчанин Эди Хрник и Симоне Алессио из Италии.
Тхэквондо
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Мужчины
до 80 кг
Финал
Мехран Бархордари (Иран) — Фирас Катоусси (Тунис) — 0:2
Матч за 3-е место
Эди Хрник (Дания) — Сео Геонву (Корея) — 2:0
Си Джей Николас (США) — Симоне Алессио (Италия) — 0:2
«Grand Palais»