Тхэквондистка из Кореи Ким Ю Джин выиграла золото Олимпиады в категории до 57 кг

Представительница Южной Кореи Ким Ю Джин стала чемпионкой соревнований по тхэквондо на Олимпийских играх в Париже в весовой категории до 57 кг.

В поединке за золото кореянка одержала победу над Нахид Кияничанде из Ирана (2:0).

Соревнования по тхэквондо на летней Олимпиаде-2024 проходят с 7 по 10 августа в зале спортивной арены Большого дворца в Париже. Всего в них принимают участие 128 атлетов.

Тхэквондо

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Женщины

до 57 кг

Финал

Ким Ю Джин (Корея) — Нахид Кияничандех (Иран) — 2:0

«Grand Palais».