Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Тхэквондо

Париж-2024

Сегодня, 15:25

Тренер сборной Иванов подтвердил, что никто из российских тхэквондистов не выступит Олимпиаде в Париже

Виктория Кравченко
Российские тхэквондисты не выступят на Олимпийских играх 2024 года в Париже.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Главный тренер сборной России Вадим Иванов сообщил, что российские тхэквондисты не выступят на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«Сейчас у меня состоялся разговор с президентом Союза тхэквондо России Анатолием Тереховым, который мне сказал, что есть такое решение МОК и никто из наших спортсменов, которые завоевали лицензии, до Олимпийских игр не допущены. Да, это окончательное решение. Как я понимаю, никакому обсуждению и обжалованию оно не подлежит», — цитирует Иванова РИА «Новости».

Он также отметил, что спорстмены и тренерский штаб проделали большую работу, чтобы завоевать четыре лицензии на право участия в Олимпийских играх.

«Мы сделали все, что могли в текущих обстоятельствах. Очень жаль, что решение МОК окончательное и бесповоротное», — отметил Иванов.

Сегодня, 15 июня, сообщалось, что российские тхэквондисты не вошли в первый список спортсменов, допущенных до Олимпиады.

Игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

Российские спортсмены смогут выступить на соревнованиях в нейтральном статусе без флага и гимна. Атлетам из России разрешено принимать участие только в индивидуальных дисциплинах, при этом их результаты не будут учитываться в медальном зачете.

Источник: https://rsport.ria.ru/20240615/olimpiada-1953115533.html?in=l
Сборная России по тхэквондо
Вадим Иванов
0
Читайте также
Первый матч Евро-2024 Германия — Шотландия пройдет 14 июня
Вратарь «Балтики» Латышонок стал игроком «Зенита»
Двое пострадавших в ДТП в Благовещенске скончались в больнице
Тарасенко - истребитель, Боб – ликвидатор, а «Флорида» - в одном рывке от чемпионства. Что произошло в третьем матче финала Кубка Стэнли
Украинские СМИ сообщили об убийстве в Виннице двух блогерш
Сийярто сообщил о принятии ЕС условий Венгрии о вступлении в объединение Украины
Популярное видео
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Тхэквондист Храмцов завоевал олимпийскую лицензию