Тренер сборной Иванов подтвердил, что никто из российских тхэквондистов не выступит Олимпиаде в Париже

Главный тренер сборной России Вадим Иванов сообщил, что российские тхэквондисты не выступят на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«Сейчас у меня состоялся разговор с президентом Союза тхэквондо России Анатолием Тереховым, который мне сказал, что есть такое решение МОК и никто из наших спортсменов, которые завоевали лицензии, до Олимпийских игр не допущены. Да, это окончательное решение. Как я понимаю, никакому обсуждению и обжалованию оно не подлежит», — цитирует Иванова РИА «Новости».

Он также отметил, что спорстмены и тренерский штаб проделали большую работу, чтобы завоевать четыре лицензии на право участия в Олимпийских играх.

«Мы сделали все, что могли в текущих обстоятельствах. Очень жаль, что решение МОК окончательное и бесповоротное», — отметил Иванов.

Сегодня, 15 июня, сообщалось, что российские тхэквондисты не вошли в первый список спортсменов, допущенных до Олимпиады.

Игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.