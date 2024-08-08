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Париж-2024

Сегодня, 09:57

Уроженец России Магомедов получил травму в финале Олимпиады: «Возможно перелом ноги»

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Уроженец России Гашим Магомедов, представляющий на данный момент сборную Азербайджана, получил травму в финале соревнований по тхэквондо в весовой категории до 58 кг на Олимпиаде в Париже.

Во втором раунде схватки против южнокорейца Пак Тхэ Джуна спортсмен получил повреждение бедра и не смог самостоятельно покинуть тоджан. Магомедов в итоге завоевал серебряную медаль.

— Что я могу сказать? Все бои были великолепными. Я был в отличной спортивной форме. Но травма помешала мне завоевать золотую медаль. Я усердно работал. Серебряную медаль я посвящаю своей семье, особенно жене. Мы уже во второй раз ждем ребенка. Я благодарю народ Азербайджана за поддержку.

Главный врач осмотрел травму. Возможно, у меня сломана нога. Отсюда я отправлюсь прямо в клинику и пройду обследование, — сказал Магомедов после боя.

Источник: Time
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Уроженец России Магомедов стал серебряным призером Олимпийских игр по тхэквондо