Сафиуллин вышел во второй круг Олимпиады в Париже

Российский теннисист Роман Сафиуллин обыграл представителя Чили Алехандро Табило в первом круге олимпийского турнира в Париже — 6:4, 6:4.

Встреча продолжилась 1 час 31 минуту. Табило пять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух заработанных. У Сафиуллина семь эйсов, ни одной двойной и два реализованных брейка из десяти.

Во втором круге Игр-2024 Сафиуллин сыграет с аргентинцем Томасом Мартином-Этчеверри (35-я ракетка мира).

Олимпийский теннисный турнир продлится до 4 августа.