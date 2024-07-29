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Париж-2024

Сегодня, 12:00

Александрова / Веснина — Мухова / Носкова: смотреть трансляцию матча теннисного турнира Олимпиады

Александрова и Веснина сыграют с Муховой и Носковой на теннисном турнире Олимпиады-2024 в парном разряде
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Екатерина Александрова.
Фото Getty Images
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Россиянки Екатерина Александрова и Елена Веснина сыграют с чешскими теннисистками Каролиной Муховой и Луизой Носковой в первом круге теннисного турнира Олимпиады в парном разряде в понедельник, 29 июля. Матч пройдет на одном из кортов теннисного комплекса «Ролан Гаррос» в Париже (Франция). Время начала — после 13.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая трансляция соревновательного дня Олимпиады-2024. В России федеральные телеканалы не покажут Игры в Париже. Трансляцию матча с участием российских теннисистов смотрите на официальном сайте МОК.

Александрова впервые в карьере сыграет на Олимпийских играх. Для Весниной — это уже пятые Игры. Елена — олимпийская чемпионка в паре с Екатериной Макаровой, серебряный призер в миксте с Асланом Карацевым.

Теннис
Олимпиада
Екатерина Александрова
Елена Веснина
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