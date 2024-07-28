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Париж-2024

Сегодня, 15:42

Александрова завершила выступление в одиночном разряде на Олимпиаде в Париже

Алина Савинова
Екатерина Александрова.
Фото Global Look Press
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Россиянка Екатерина Александрова в трех сетах уступила представительнице Китая Юань Юэ в матче первого круга олимпийского теннисного турнира — 5:7, 7:6 (7:0), 2:6.

Встреча длилась 2 часа 30 минут. Александрова 3 раза подала навылет, допустила 9 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13. На счету китаянки 1 эйс, 2 двойные ошибки и 9 реализованных брейк-пойнтов из 16.

Во втором круге турнира Юань сыграет против Марии Саккари из Греции.

Теннис

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Женщины

Одиночный разряд

1-й круг

Юань Юэ (Китай) — Екатерина Александрова (Россия) — 7:5, 6:7 (0:7), 6:2

«Stade Roland Garros».

Теннис
Олимпиада
Екатерина Александрова
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