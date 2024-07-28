Александрова завершила выступление в одиночном разряде на Олимпиаде в Париже

Сегодня, 15:42
Россиянка Екатерина Александрова в трех сетах уступила представительнице Китая Юань Юэ в матче первого круга олимпийского теннисного турнира — 5:7, 7:6 (7:0), 2:6.
Встреча длилась 2 часа 30 минут. Александрова 3 раза подала навылет, допустила 9 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13. На счету китаянки 1 эйс, 2 двойные ошибки и 9 реализованных брейк-пойнтов из 16.
Во втором круге турнира Юань сыграет против Марии Саккари из Греции.
Теннис
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Женщины
Одиночный разряд
1-й круг
Юань Юэ (Китай) — Екатерина Александрова (Россия) — 7:5, 6:7 (0:7), 6:2
«Stade Roland Garros».