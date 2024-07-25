Селиваненко — о матче Медведева и Хидзиката: «Не стоит ожидать легких матчей»

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко в комментарии для «СЭ» оценил перспективы Даниила Медведева в первом круге олимпийского турнира.

Россиянин встретится с австралийцем Ринки Хидзикатой.

«С одной стороны это не тот жребий, на который можно было бы сетовать, а с другой — в теннисе в принципе не стоит заранее ожидать легких матчей. Все мотивированы на результат», — сказал Селиваненко «СЭ».

Теннисный турнир на Олимпиаде пройдет 27 июля по 4 августа. Все российские спортсмены выступят на соревнованиях в нейтральном статусе.