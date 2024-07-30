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Париж-2024

Сегодня, 18:46

Селиваненко: «Андреева и Шнайдер провели отличный матч, обыграв опытных соперниц»

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Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко прокомментировал «СЭ» победу Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер над представительницами Австралии Оливией Гадеки и Айлу Томлянович в первом круге парного турнира на Олимпийских играх-2024.

«Диана и Мирра провели отличный матч, обыграв опытных соперниц. Чемпионский тай-брейк всегда особое испытание, где все может зависеть от одного розыгрыша. Девушки сумели перехватить инициативу с самого начала и не дали соперницам выровнять игру», — сказал Селиваненко «СЭ».

Следующими соперницами Андреевой и Шнайдер станет канадский дуэт Габриэла Дабровски — Лейла Фернандес, которые посеяны в Париже под пятым номером.

Софья Грецкая

Диана Шнайдер
Мирра Андреева
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