Селиваненко: «Оже-Альяссим сыграл острее и ярче Медведева»

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко прокомментировал поражение россискйого теннисиста Даниила Медведева от канадца Оже-Альяссима в 1/8 финала теннисного турнира Олимпийских игр-2024.

«Феликс сыграл острее и ярче. Даниилу визуально не хватило энергии. Могла ли повлиять на его физическое состояние вчерашняя вечерняя игра? Время между матчами — один из факторов, который вряд ли стоит рассматривать вне общего контекста. Что же касается результатов их предыдущих игр, то любая победная серия в личных противостояниях рано или поздно заканчивается», — цитирует «РБ Спорт» Селиваненко.

Среди представителей России борьбу на Играх в Париже продолжают только Мирра Андреева и Диана Шнайдер, которые выступают в парном разряде. Всего на олимпийский турнир по теннису было заявлено семь россиян.