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Сегодня, 13:00

Селиваненко спокойно отнесся к отказам российских теннисистов от Олимпиады: «В какой-то мере к лучшему»

Селиваненко спокойно отнесся к отказам российских теннисистов от Олимпиады
Игорь Рабинер
Обозреватель
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Вице-президент ФТР Алексей Селиваненко в интервью «СЭ» высказался о большом числе отказов российских теннисистов от участия в Олимпиаде-2024.

— Стало ли для вас неожиданностью такое количество отказов наших теннисистов и теннисисток от Олимпиады? Я в марте разговаривал и с Андреем Рублевым, и с Кареном Хачановым, и с Дарьей Касаткиной, и с Анной Калинской — никто из них нежелания ехать в Париж тогда не проявил.

— Если говорить в общем, на Олимпиаду едут те, кто, во-первых, любит ее как событие, во-вторых, хочет войти в историю и завоевать медали (у кого их еще нет), в-третьих, кто находится в такой форме, которая в моменте позволяет на них рассчитывать.

— Ваши слова «у кого их еще нет» сразу объясняют мне одну из возможных причин отказа Рублева и Анастасии Павлюченковой, чемпионов Токио в миксте.

— Андрей достаточно откровенно все объяснил — он очень много играл, при этом последние несколько месяцев никак не мог долечиться, его постоянно что-то беспокоило. Не стал бы заниматься какими-то конспирологическими теориями. Каждый из них объяснил свое решение. Поехали те, кто был готов, кто очень хотел играть — такие как Диана. Если бы туда поехали более высокорейтинговые на тот момент игроки, которые сделали бы это через силу, — у Шнайдер не было бы шанса сделать то, что она сделала. Поэтому отношусь к большому количеству отказов спокойно. Получилось как получилось — и в какой-то мере к лучшему.

Мирра Андреева и&nbsp;Диана Шнайдер. «Андреева и Шнайдер доказали: в теннисе нет пути, который работает для всех». Интервью Селиваненко
Теннис
Олимпиада
Алексей Селиваненко
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