Алькарас — о выходе в финал Олимпиады: «Я собираюсь выложиться на 100 процентов и, надеюсь, получу золото»

Испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал выход в финал Олимпийских игр в одиночном разряде.

В полуфинальном матче 3-я ракетка мира за 1 час и 16 минут победил канадца Феликса Оже-Альяссима — 6:1, 6:1.

«Что ж, честно говоря, это будет действительно особенный момент для меня и моей карьеры в целом, поэтому я постараюсь насладиться им. Будет очень сложно, но я постараюсь сосредоточиться на себе. Я стараюсь не обращать внимания на всех тех людей, кто говорит, что я выиграю. Я просто собираюсь выложиться на 100 процентов, показать свой лучший теннис и, надеюсь, достигну своей цели и получу золото», — заявил Алькарас.

В финале теннисного турнира на Играх в Париже Алькарас сыграет либо с 24-кратным чемпионом «Больших шлемов» сербом Новаком Джоковичем, либо с Лоренцо Музетти из Италии.