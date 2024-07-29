Алькарас рассказал, каково выступать в паре с Надалем на Олимпиаде

Третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас признался, что ему было непросто справляться с волнением во время их первого с Рафаэлем Надалем матча в парном турнире на Олимпийских играх.

«Не сам Рафа оказывал на меня давление, а ситуация. В конце концов видеть полный стадион имени Филиппа Шатрие, играть с Рафой на моей первой Олимпиаде... Это тот момент, когда было трудно справиться с волнением. Мы тренировались очень и очень хорошо, максимально использовали предоставленные нам возможности и в итоге показали отличный теннис», — приводит Tennis Infinity слова Алькараса.

Надаль и Алькарас победили аргентинцев Максимо Гонсалеса и Андреса Мольтени в первом круге турнира среди пар на Олимпиаде в Париже (7:6 (7:4), 6:4). Их следующими соперниками станут Таллон Грикспур и Уэсли Колхоф из Нидерландов.