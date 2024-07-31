Алькарас — об игре в паре с Надалем на Олимпиаде: «Я стараюсь наслаждаться каждой секундой»

Испанский теннисист Карлос Алькарас поделился эмоциями от игры в паре с Рафаэлем Надалем на Олимпиаде-2024 в Париже.

«Играть с Рафой по одну сторону сетки, учиться у него — это невероятно. Я учусь, как справляться с различными ситуациями. То, как он подбадривает или что-то в таком духе. Это потрясающе, поэтому я стараюсь наслаждаться каждой секундой», — приводит слова Алькараса France24.

30 июля Надаль и Алькарас обыграли голландцев Таллона Грикспура и Уэса Колхофа — 6:4, 6:7 (2:7), 10:2. В четвертьфинале испанцы встретятся с американцами Остином Крайчеком и Радживом Рамом.