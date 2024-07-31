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Париж-2024

Сегодня, 10:27

Алькарас — об игре в паре с Надалем на Олимпиаде: «Я стараюсь наслаждаться каждой секундой»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Испанский теннисист Карлос Алькарас поделился эмоциями от игры в паре с Рафаэлем Надалем на Олимпиаде-2024 в Париже.

«Играть с Рафой по одну сторону сетки, учиться у него — это невероятно. Я учусь, как справляться с различными ситуациями. То, как он подбадривает или что-то в таком духе. Это потрясающе, поэтому я стараюсь наслаждаться каждой секундой», — приводит слова Алькараса France24.

30 июля Надаль и Алькарас обыграли голландцев Таллона Грикспура и Уэса Колхофа — 6:4, 6:7 (2:7), 10:2. В четвертьфинале испанцы встретятся с американцами Остином Крайчеком и Радживом Рамом.

Теннис
Карлос Алькарас
Рафаэль Надаль
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