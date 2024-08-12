Алькарас заявил, что никогда не забудет совместной игры с Надалем

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал свою игру с Рафаэлем Надалем в парном разряде на Олимпиаде в Париже.

«Это был отличный опыт — пообщаться с Рафой за пределами корта, узнать друг друга получше. Играть вместе в парном разряде было здорово, этого я точно никогда не забуду», — цитирует Алькараса Tennis Infinity.

Он отметил, что многому научился у 38-летнего спортсмена, отметив, что им удалось пообщаться за пределами корта и узнать друг друга лучше.

Испанцы дошли до 1/4 финала парных соревнований на Олимпиаде. В матче за выход в полуфинал они проиграли американцам Радживу Раму и Остину Крайчеку со счетом 2:6, 2:4.