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Париж-2024

Сегодня, 19:47

Андреева и Шнайдер могут получить по 2,5 миллиона рублей за серебро Олимпиады

Алина Савинова
Мирра Андреева (слева) и Диана Шнайдер (справа).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Министерство спорта РФ предложило выплатить российским теннисисткам Мирре Андреевой и Диане Шнайдер по 2,5 миллиона рублей за серебряную медаль в парном женском разряде на Олимпиаде 2024 года в Париже.

Данная информация была опубликована на официальном портале правовой информации.

Тренерам спортсменок предлагается выплатить по два миллиона, другим специалистам — 500 тысяч.

В финале Игр 17-летняя Андреева и 20-летняя Шнайдер проиграли итальянкам Саре Эррани и Ясмин Паолини со счетом 6:2, 1:6, 7:10. Завоеванная ими серебряная медаль стала единственной для России в Париже.

На Олимпийских играх в столице Франции российские спортсмены выступали в нейтральном статусе. Всего в соревнованиях приняли участие 15 россиян.

Теннис
Диана Шнайдер
Мирра Андреева

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