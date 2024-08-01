Андреева и Шнайдер отдали только один гейм соперницам в первом сете четвертьфинала Олимпиады

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер выиграли первый сет в четвертьфинале парного разряда на Олимпиаде в Париже против Барборы Крейчиковой и Катержины Синяковой из Чехии.

Первая партия длилась 35 минут и завершилась со счетом 6:1 в пользу россиянок. Андреева и Шнайдер допустили 2 двойные ошибки и реализовали 2 брейк-пойнта из 3. На счету их соперниц также 2 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 6.

Встреча должна была начаться в 17.25 по московскому времени, но переносилась из-за угрозы сильного дождя и грозы. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.