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Париж-2024

Сегодня, 18:49

Андреева и Шнайдер отдали только один гейм соперницам в первом сете четвертьфинала Олимпиады

Алина Савинова
Мирра Андреева (слева) и Диана Шнайдер (справа).
Фото Reuters
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Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер выиграли первый сет в четвертьфинале парного разряда на Олимпиаде в Париже против Барборы Крейчиковой и Катержины Синяковой из Чехии.

Первая партия длилась 35 минут и завершилась со счетом 6:1 в пользу россиянок. Андреева и Шнайдер допустили 2 двойные ошибки и реализовали 2 брейк-пойнта из 3. На счету их соперниц также 2 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 6.

Встреча должна была начаться в 17.25 по московскому времени, но переносилась из-за угрозы сильного дождя и грозы. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Теннис
Олимпиада
Диана Шнайдер
Мирра Андреева
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