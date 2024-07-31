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Париж-2024

Сегодня, 18:54

Андреева и Шнайдер стали четвертьфиналистками парного турнира на Олимпиаде

Алина Савинова
Диана Шнайдер и Мирра Андреева.
Фото Reuters
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Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в четвертьфинал турнира в парном разряде на Олимпийских играх в Париже.

Во втором круге россиянки за 1 час 16 минут одержали победу над канадками Габриэлой Дабровски и Лейлой Фернандес, оформив «баранку» во втором сете — 6:4, 6:0. На их счету 1 эйс, 3 двойные ошибки 6 реализованных брейк-пойнтов из 17.

Следующими соперницами российских теннисисток станут победительницы встречи Суко Аояма/Эна Сибахара (Япония) — Барбора Крейчикова/Катержина Синякова (Чехия, 2).

Андреева и Шнайдер стали единственными представителями России среди теннисистов, кто продолжает выступление на Играх-2024.

Теннис

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Женщины

Парный разряд

2-й круг

Мирра Андреева / Диана Шнайдер (Россия) — Габриэла Дабровски / Лейла Фернандес (Канада) — 6:4, 6:0

«Stade Roland Garros».

Теннис
Олимпиада
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