Андреева и Шнайдер стали четвертьфиналистками парного турнира на Олимпиаде

Сегодня, 18:54
Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в четвертьфинал турнира в парном разряде на Олимпийских играх в Париже.
Во втором круге россиянки за 1 час 16 минут одержали победу над канадками Габриэлой Дабровски и Лейлой Фернандес, оформив «баранку» во втором сете — 6:4, 6:0. На их счету 1 эйс, 3 двойные ошибки 6 реализованных брейк-пойнтов из 17.
Следующими соперницами российских теннисисток станут победительницы встречи Суко Аояма/Эна Сибахара (Япония) — Барбора Крейчикова/Катержина Синякова (Чехия, 2).
Андреева и Шнайдер стали единственными представителями России среди теннисистов, кто продолжает выступление на Играх-2024.
Теннис
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Женщины
Парный разряд
2-й круг
Мирра Андреева / Диана Шнайдер (Россия) — Габриэла Дабровски / Лейла Фернандес (Канада) — 6:4, 6:0
«Stade Roland Garros».