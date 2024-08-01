Андреева и Шнайдер вышли в полуфинал парного разряда на Олимпийских играх в Париже

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер стали полуфиналистками парного турнира на Олимпиаде в Париже.

В четвертьфинальном матче россиянки обыграли олимпийских чемпионок 2020 года Барбору Крейчикову и Катерину Синякову из Чехии со счетом 6:1, 7:5. Встреча началась позже запланированного времени из-за угрозы сильного дождя и грозы и длилась 1 час 30 минут.

Российские спортсменки 1 раз подали навылет, допустили 2 двойные ошибки и реализовали 4 брейк-пойнта из 8. На счету их соперниц 1 эйс, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 8.

Андреева и Шнайдер — единственные представители России среди теннисистов, кто продолжает выступление на Играх-2024. В полуфинале Олимпиады они встретятся с победительницами матча Кристина Букша/Сара Соррибес-Тормо (Испания) — Людмила Киченок/Надежда Киченок (Украина).

Теннис

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Женщины

Парный разряд

1/4 финала

Мирра Андреева / Диана Шнайдер (Россия) — Барбора Крейчикова / Катерина Синякова (Чехия) — 6:1, 7:5

«Stade Roland Garros».