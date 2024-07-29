Андреева и Медведев сыграют против пары Эррани/Вавассори на Олимпиаде 29 июля

В 1/16 финала Олимпийских игр в Париже в миксте Даниил Медведев и Мирра Андреева сыграют против представителей Италии Сары Эррани и Андреа Вавассори в понедельник, 29 июля. Начало встречи — ориетировочно в 20.25 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня. В России федеральные телеканалы не покажут Олимпийские игры в Париже. Трансляцию встречи Андреева/Медведев — Эррани/Вавассори бесплатно смотрите на официальном сайте МОК по регистрации.

Андреева и Медведев ранее провели один матч на выставочном турнире.

Олимпийский теннисный турнир проходит с 27 июля по 4 августа. В Париже-2024 будут разыграны 5 комплектов наград в теннисе.

Полностью календарь Олимпийских игр-2024 в Париже по дням и видам спорта и медальный зачет доступны в разделе Олимпиада сайта «СЭ».