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Париж-2024

Сегодня, 20:14

Мирра Андреева: «Будем бороться за медаль в парном турнире Олимпиады»

Мария Маркова
Шеф-редактор по специальным проектам
Диана Шнайдер и Мирра Андреева.
Фото Reuters
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Российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала выход вместе с Дианой Шнайдер в полуфинал парного турнира Олимпиады-2024.

«Будем бороться за медаль. Сейчас не заглядываем дальше. Как показывает практика, это работает — просто делать свой максимум. Если все сложится, поборемся за золото, если нет — за бронзу. Хотя аппетит приходит во время еды», — сказала Андреева.

В четвертьфинальном матче россиянки обыграли олимпийских чемпионок 2020 года Барбору Крейчикову и Катерину Синякову из Чехии со счетом 6:1, 7:5.

В полуфинале Олимпиады они встретятся с испанским дуэтом Кристина Букша/Сара Соррибес-Тормо.

Диана Шнайдер
Мирра Андреева
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