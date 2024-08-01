Мирра Андреева: «Будем бороться за медаль в парном турнире Олимпиады»

Российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала выход вместе с Дианой Шнайдер в полуфинал парного турнира Олимпиады-2024.

«Будем бороться за медаль. Сейчас не заглядываем дальше. Как показывает практика, это работает — просто делать свой максимум. Если все сложится, поборемся за золото, если нет — за бронзу. Хотя аппетит приходит во время еды», — сказала Андреева.

В четвертьфинальном матче россиянки обыграли олимпийских чемпионок 2020 года Барбору Крейчикову и Катерину Синякову из Чехии со счетом 6:1, 7:5.

В полуфинале Олимпиады они встретятся с испанским дуэтом Кристина Букша/Сара Соррибес-Тормо.