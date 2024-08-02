Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в полуфинал олимпийского теннисного турнира в парном разряде

В пятницу, 2 августа, россиянки Мирра Андреева, Диана Шнайдер и испанки Кристина Букша, Сара Соррибес-Тормо встретятся в матче 1/2 финала олимпийского теннисного турнира в парном разряде. Игра состоится на одном из кортов теннисного комплекса «Ролан Гаррос». Ориентировочное время начала — после 18.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке соревновательного дня Олимпиады. Российские телеканалы не покажут Игры в Париже. Трансляцию матча можно смотреть бесплатно на официальном сайте Международного олимпийского комитете (МОК) по регистрации.

17-летняя Андреева и 20-летняя Шнайдер впервые в карьере выступают на Олимпийских играх.

Теннисный турнир в рамках Олимпиады пройдет с 27 июля по 4 августа.