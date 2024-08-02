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Сегодня, 10:45

Андреева / Шнайдер — Букша / Соррибес-Тормо: во сколько и где смотреть полуфинал Олимпиады в теннисе

Андреева и Шнайдер вышли в полуфинал олимпийского теннисного турнира в парном разряде
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Мирра Андреева (слева) и Диана Шнайдер (справа).
Фото Reuters
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Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер сыграют с испанками Кристиной Букшей и Сарой Соррибес-Тормо в полуфинале олимпийского теннисного турнира в парном разряде в пятницу, 2 августа. Игра пройдет на одном из кортов теннисного комплекса «Ролан Гаррос». Ориентировочное время начала — в 13.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня Игр. В России федеральные телеканалы не покажут Олимпиаду в Париже. Трансляцию матча можно смотреть бесплатно на официальном сайте Международного олимпийского комитете (МОК) по регистрации.

17-летняя Андреева и 20-летняя Шнайдер впервые в карьере выступают на Олимпийских играх.

Олимпийский теннисный турнир пройдет с 27 июля по 4 августа.

Теннис
Олимпиада
Диана Шнайдер
Мирра Андреева
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