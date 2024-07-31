Андреева и Шнайдер сыграют с Дабровски и Фернандес во втором круге олимпийского теннисного турнира

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер сыграют с канадками Габриэлой Дабровски и Лейлой Фернандес во втором круге олимпийского теннисного турнира в парном разряде в среду, 31 июля. Матч пройдет на одном из кортов теннисного комплекса «Ролан Гаррос». Время начала — после 16.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию очередного соревновательного дня Олимпиады в Париже. В России федеральные телеканалы не покажут Игры-2024. В прямом эфире трансляцию матча можно смотреть бесплатно на официальном сайте МОК по регистрации (комментарии доступны только на английском языке).

17-летняя Андреева вылетела в Париже из одиночного разряда и микста. 20-летняя Шнайдер завершила выступление в одиночном разряде после вылета из второго круга.

Олимпийский теннисный турнир пройдет с 27 июля по 4 августа.