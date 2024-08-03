Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в финал олимпийского теннисного турнира в парном разряде

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер сыграют с итальянками Сарой Эррани и Ясмин Паолини в финале олимпийского теннисного турнира в парном разряде в воскресенье, 4 августа. Матч за золотую медаль пройдет на корте «Филиппа Шатрие» теннисного комплекса «Ролан Гаррос». Начало — после 16.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня Олимпиады в Париже. В России федеральные телеканалы не покажут Игры. Трансляцию матча можно смотреть бесплатно на официальном сайте Международного олимпийского комитете (МОК) по регистрации.

17-летняя Андреева и 20-летняя Шнайдер впервые в карьере выступают на Олимпийских играх.

Теннисный турнир в Париже-2024 пройдет с 27 июля по 4 августа.