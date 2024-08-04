Андреева и Шнайдер завоевали серебро в парном теннисном турнире Олимпиады-2024

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер в финале парного турнира Олимпиады-2024 уступили итальянкам Ясмин Паолини и Саре Эррани.

Встреча продолжалась 1 час 25 минут и завершилась со счетом 6:2, 1:6, 7:10. На счету россиянок эйс, 3 двойные ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 5. У итальянок 3 реализованных брейк-пойнта из 7.

До этого единственный раз россиянки выходили в финал парного теннисного турнира на Играх-2016 в Рио: тогда Елена Веснина и Екатерина Макарова обыграли швейцарок Тимеа Бачински и Мартину Хингис.

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Финал

Сара Эррани / Ясмин Паолини (Италия) — Мирра Андреева / Диана Шнайдер (Россия) — 2:6, 6:1, 10:7

«Stade Roland Garros»