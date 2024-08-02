Чесноков восхищен успехом Шнайдер и Андреевой на Играх-2024: «Поздравляю всех россиян, невероятная победа»

Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков в комментарии для «СЭ» отреагировал на выход российских теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер в финал олимпийского турнира в парном разряде.

«Поздравляю всех россиян с таким нереальным успехом. Сегодня они очень хорошо использовали все эти свечки. Играли в то место, где было неудобно испанкам. Все настолько здорово и чисто, лучше не может быть. Испанки реально не знали, что делать. Вот единственная зацепка была при счете 5:1, не использовали два матчбола, потом зависла подача при счете 5:2. Но здорово справились с этим. Выиграли заслуженно, невероятная победа. Так что вопреки тому, что проиграли рано в одиночках, они очень хорошо настроились на пару. Знаете, прямо поучаствовали вкус, как надо играть», — сказал Чесноков «СЭ».

За золотую медаль в парном разряде Андреева и Шнайдер сыграют с итальянским дуэтом Сара Эррани/Ясмин Паолини, которые являются третьими «сеяными» на турнире. Финал состоится 4 августа.

Александр Абустин