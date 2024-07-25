Чесноков: «Медведев может обыграть Ринки Хидзикату даже на одной ноге»

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков в комментарии для «СЭ» оценил жеребьевку теннисного турнира в одиночном разряде на Играх в Париже. В первом круге Даниил Медведев встретится с представителем Австралии Ринки Хидзикатой.

«Даниил Медведев может обыграть Ринки Хидзикату даже на одной ноге. Однако Даня на «Ролан Гаррос» играет слабо. Если он войдет в полуфинал на Играх, это будет невероятный успех. Но все будет зависеть от соперников», — сказал Чесноков «СЭ».

Теннисный турнир на Играх-2024 в Париже пройдет с 27 июля по 4 августа.