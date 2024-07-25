Чесноков: «Потенциально Мирра Андреева может показать гениальную игру в Париже»

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков в комментарии для «СЭ» оценил жеребьевку теннисного турнира в одиночном разряде на Играх в Париже. В первом круге Мирра Андреева встретится с представительницей Польши Магдой Линетт.

«Магда Линетт достаточно хорошо играет на быстрых кортах. Мирра Андреева показала на «Ролан Гаррос» внутреннюю уверенность. Считаю, у нее больше шансов победить. За плечами Мирры много турниров WTA. Она уверенно играет на земле. Если брать Мирру, это для нее лучшее покрытие. Каждую неделю она набирает силы и уверенность. Мирра уже состоявшийся игрок. Потенциально она может показать гениальную игру в Париже. У нее есть ресурсы, чтобы противостоять сильным соперникам», — сказал Чесноков «СЭ».

Теннисный турнир на Играх-2024 в Париже пройдет с 27 июля по 4 августа.