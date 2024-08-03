Соболенко — об Олимпиаде: «Я ожидала, что Свентек выиграет золотую медаль»

Белорусская теннисистка Арина Соболенко призналась, что не следит активно за Олимпиадой в Парижей.

«Мне так неловко это говорить, но я на самом деле не следила за Олимпийскими играми. Я просто проверяла результаты в конце дня, смотрела понемногу каждый вид спорта, но не более. Сейчас я прохожу не лучшую стадию, поскольку восстанавливаюсь после травмы, и пытаюсь сосредоточиться на себе. Но немного все-таки слежу за Играми», — приводит Sportskeeda слова Соболенко.

Также 3-я ракетка мира считает, что золотую медаль в женском одиночном разряде на Олимпийских играх должна была завоевать полька Ига Свентек.

«Не хочу сказать ничего плохого о Векич и Чжэн, но, честно говоря, я ожидала, что Ига выиграет золотую медаль. Это Париж. Это ее место», — добавила белоруска.

Свентек выиграла бронзовую медаль в теннисном турнире на Олимпиаде-2024, победив в матче за 3-е место Анну Шмидлову из Словакии (6:2, 6:1). Золото в одиночном разряде разыграют китаянка Чжэн Циньвень и хорватка Донна Векич.