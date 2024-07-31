Циципас стал первым четвертьфиналистом одиночного разряда на Олимпиаде

Сегодня, 14:28
11-я ракета мира грек Стефанос Циципас вышел в четвертьфинал теннисного турнира на Олимпийских играх в Париже.
В матче третьего круга 25-летний спортсмен за 1 час 22 минуты победил аргентинца Себастьяна Баэса — 7:5, 6:1. На его счету 5 эйсов, 5 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 7.
В четвертьфинале Олимпиады в Париже Циципас сыграет против победителя пары Новак Джокович (Сербия) — Доминик Кепфер (Германия).
Теннис
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Мужчины
Одиночный разряд
3-й круг
Стефанос Циципас (Греция) — Себастьян Баэс (Аргентина) — 7:5, 6:1
Stade Roland Garros.