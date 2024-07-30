Британский теннисист Дрейпер пожаловался на нехватку холодной воды на Олимпиаде в Париже

Британский теннисист Джек Дрейпер выразил недовольство условиями на Олимпийских играх в Париже, отметив нехватку холодной воды.

Организаторы Олимпиады в целях экологичности разрешают игрокам пользоваться только многоразовыми бутылками, которые во время матча сильно нагреваются.

«Я сказал судье, что очень плохо, что игрокам приходится пить горячую воду при таких условиях игры. Важно иметь хорошие холодильники, чтобы вода оставалась холодной. Очень сложно восстановиться, если вы не можете должным образом подзаправиться. Даже во время смены сторон спасенья от жары нет», — цитирует Дрейпера Daily Mail.

Американец отметил, что это самые жаркие условия, в которых ему когда-либо приходилось играть. По его словам, теннисистов не должны заставлять проходить через подобное на корте.

Во вторник, 30 июля, Дрейпер уступил американцу Тейлору Фрицу в матче второго круга теннисного турнира на Играх-2024 со счетом 7:6 (7:3), 3:6, 2:6.