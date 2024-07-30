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Париж-2024

Сегодня, 21:51

Британский теннисист Дрейпер пожаловался на нехватку холодной воды на Олимпиаде в Париже

Алина Савинова
Джек Дрейпер.
Фото Global Look Press
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Британский теннисист Джек Дрейпер выразил недовольство условиями на Олимпийских играх в Париже, отметив нехватку холодной воды.

Организаторы Олимпиады в целях экологичности разрешают игрокам пользоваться только многоразовыми бутылками, которые во время матча сильно нагреваются.

«Я сказал судье, что очень плохо, что игрокам приходится пить горячую воду при таких условиях игры. Важно иметь хорошие холодильники, чтобы вода оставалась холодной. Очень сложно восстановиться, если вы не можете должным образом подзаправиться. Даже во время смены сторон спасенья от жары нет», — цитирует Дрейпера Daily Mail.

Александр Бублик. «Организаторам все равно, для них главное, чтобы мы вышли». Теннисисты жалуются на олимпийский турнир

Американец отметил, что это самые жаркие условия, в которых ему когда-либо приходилось играть. По его словам, теннисистов не должны заставлять проходить через подобное на корте.

Во вторник, 30 июля, Дрейпер уступил американцу Тейлору Фрицу в матче второго круга теннисного турнира на Играх-2024 со счетом 7:6 (7:3), 3:6, 2:6.

Источник: Daily Mail
Теннис
Олимпиада
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